Кострома, , 20:59 — REGNUM

В Костроме центральную насосно-фильтровальную станцию перевели на более экологичный способ очистки питьевой воды — жидкий хлор заменили гипохлоритом натрия (NaOCl). Это более легкое химическое соединение, которое позволяет повысить качество воды, — сообщает пресс-служба администрации области.

На реконструкцию потратили 13,5 млн рублей. На станции переоборудовали два здания под склад хранения гипохлорита натрия и под дозаторную, установили ёмкости для хранения и подачи нового реагента, смонтировали новую вентиляцию. Система очистки воды полностью автоматизирована. Показатели работы всех узлов выводятся на рабочее место техника-технолога в диспетчерскую цеха насосно-фильтровальной станции в режиме реального времени и позволяют оперативно реагировать на любые изменения в работе.

«Цель данной реконструкции — вывести из эксплуатации опасный производственный объект — хлорное хозяйство насосно-фильтровой станции, расположенный в центральной части города с туристическими и жилыми зонами, и перейти на применение безопасного химического реагента гипохлорита натрия. И сегодня эта цель достигнута», — рассказал директор водоканала Вячеслав Пылев

Чиновники утверждают, что очистка гипохлоритом натрия позволяет полностью избавиться от запаха хлора, срок службы сетей увеличится. Соединение растворяется в воде до того как она поступает к потребителю. Гипохлорит натрия — более легкое соединение, не так агрессивно влияющее на коммуникации, соответственно, вода в краны костромичей будет поступать без посторонних примесей.