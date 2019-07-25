Киров, , 20:54 — REGNUM

Верховный суд признал законным постановление министерства энергетики и ЖКХ Кировской области, которое устанавливает начисление платы за услугу обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с квадратного метра площади жилья, а не с каждого прописанного.

Таким образом, на территории Кирова и Кирово-Чепецка, где в первом полугодии плата начислялась с квадратного метра, перерасчёт проводить не будут, сообщает портал «Свой. Кировский».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решением Кировского областного суда весной 2019 года указанное постановление было признано незаконным. Однако в суд указывал, что региональные власти могут установить плату за вывоз мусора, исходя из площади жилого помещения согласно постановлению правительства от 2011 года. Но в то же время должен учитываться и норматив накопления отходов, а на момент принятия постановления правительства Кировской области об установлении тарифа на услуги регионального оператора ТКО, норматив накопления отсутствовал.

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