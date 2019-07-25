Мурманск, , 20:40 — REGNUM

Правительство РФ выделило дополнительно более 620 млн рублей на развитие онкологической службы Мурманской области. Такое решение было принято на заседании кабинета министров 25 июля, сообщается на официальном сайте Правительства.

Участие в заседании принял врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, который обосновал необходимость дополнительного финансирования. Как сообщает пресс-служба правительства Заполярья, глава региона в частности указал на низкий уровень оснащённости областного онкодиспансера, из-за которого из более чем 400 схем возможного лечения пациентов от рака в области применяются только 111. Так, например, лучевую терапию в 2018 году получили лишь 22% пациентов, у которых впервые был диагностирован рак, тогда как рекомендуемый норматив составляет не менее 30%. Чибис также сообщил, что пациенты вынуждены ожидать лечения в два раза дольше, чем это положено по программе госгарантий.

По итогам доклада Чибиса правительство РФ приняло решение о выделении из резервного фонда более 620 млн рублей на закупку цифровых маммографов и переоснащение онкодиспансера.

Своим подписчикам в инстаграме Андрей Чибис сообщил, что маммографы поступят во все без исключения центральные районные и городские больницы области. «А в самом диспансере появится не только диагностическое, но и лечебное оборудование, в том числе лучевое», — добавил он.

Чибис также напомнил, что во время состоявшегося 12 июля визита вице-премьер Татьяна Голикова осмотрела мурманский областной онкологический диспансер и поддержала власти региона в том, что его срочно и серьезно нужно модернизировать. «А на фоне одного нашего аппарата коллеги даже фотографировались, как у музейной реликвии», — отметил врио губернатора, имея ввиду радиологический аппарат 1976 года выпуска, установленный в диспансере.

Днём ранее правительство Мурманской области сообщило о выделении региону 300 млн рублей на закупку современной техники для 11 лечебных учреждений в девяти муниципалитетах: цифровых аппаратов УЗИ, эндоскопического оборудования, приборов для гистологических и иммуногистохимических исследований, систем стресс-эхокардиографии.

«С учётом вчерашней новости, наша медицина только в этом году получила почти миллиард рублей на обновление техники», — подчеркнул Андрей Чибис. Он пообещал, что все закупки по выделенным средствам будут максимально прозрачными.

«И это только начало — мы готовим очень серьезную и масштабную программу модернизации всей системы здравоохранения — с ремонтами и строительством, но, к сожалению, болезни не будут ждать, пока мы строим, так что действуем сразу по двум направлениям — экстренные меры и планомерная работа на будущее. Коллеги из нашего Минздрава — молодцы! Продолжаем работу!» — заявил глава Мурманской области Андрей Чибис.

https://www.instagram.com/p/B0VsZu8CEr1/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заболеваемость злокачественными новообразованиями в Мурманской области, по данным онкодиспансера, выросла с 437,3 на 100 тысяч населения в 2017 году до 462,3 в 2018 году. Показатель запущенности онкозаболеваний составил в 2018 году 20,0%. На ранней стадии рак был выявлен только у 59,1% больных.

Андрей Чибис назвал развитие системы здравоохранение, в том числе — онкопомощи, одним из приоритетных направлений работы правительства Заполярья. В апреле — спустя месяц после назначения Чибиса врио губернатора — областным минздравом, в котором также сменился руководитель, был представлен антикризисный план оздоровления отрасли.