Йошкар-Ола, , 20:07 — REGNUM

Депутаты Госсобрания Марий Эл на пятидесятой сессии внесли изменения в республиканский бюджет на 2019 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Так, прогнозируемый объем доходов увеличен на 1,815 млрд рублей с учетом безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 1,161 млрд рублей, расходы выросли на 1,325 млрд рублей, профицит увеличивается на 489, 4 млн рублей.

С учётом внесенных изменений, параметры бюджета по доходам составят 32,534 млрд рублей, по расходам — 31,586 млрд рублей. Ожидаемый профицит бюджет составляет 948 млн рублей или 2,91% от доходной части.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Марий Эл был принят со следующими параметрами: доходы — 30,719 млрд рублей, расходы — 30,260 млрд рублей. Профицит прогнозировался в размере 458 млн рублей или 1,5% от доходов.

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