Магас, , 19:37 — REGNUM

К 2021 году в Ингушетии будут построены 11 газопроводов среднего и низкого давления. Такие планы по газификации республики у ПАО «Газпром». О них сообщил в ходе встречи 23 июля с врио главы региона Махмудом-Али Калиматовым и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым гендиректор ООО «Газификация Спецпроект» Тимур Оздоев.

Уже до конца 2019 года будет завершено строительство шести распределительных газопроводов среднего и низкого давления общей протяженностью 63 км. В 2020 году объем работ будет превышать текущий более чем в четыре раза. Всего будет построено пять распределительных газопроводов общей протяженностью 265,52 км.

Сергей Густов в ходе совещания еще раз напомнил властям республики о платежной дисциплине. В ответ на это замечание врио главы Ингушетии пообещал улучшить работу по сбору платежей за газоснабжение. Для этого в регионе будут установлены в частных домах современные приборы учета и проведена актуализация абонентской базы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Ингушетия была названа в числе двух субъектов РФ, которые перевыполнили план по газификации.

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