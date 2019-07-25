Нью-Йорк, США, 25 июля 2019, 18:40 — REGNUM
Акции компании Tesla на фондовом рынке США рухнули на 14,1% после публикации отчета компании о квартальной прибыли, 25 июля передает агентство Reuters.
Падение котировок крупнейшего в мире производителя электромобилей стало самым крупным в секторе Nasdaq — сам «высокотехнологичный» индекс Уолл-стрит упал на 0,85%.
Впрочем, падение коснулось не только «Теслы» — акции одного из крупнейших производителей «классических» автомобилей, компании Ford, подешевели на 6,9%.
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