Нью-Йорк, США, , 18:40 — REGNUM

Акции компании Tesla на фондовом рынке США рухнули на 14,1% после публикации отчета компании о квартальной прибыли, 25 июля передает агентство Reuters.

Падение котировок крупнейшего в мире производителя электромобилей стало самым крупным в секторе Nasdaq — сам «высокотехнологичный» индекс Уолл-стрит упал на 0,85%.

Впрочем, падение коснулось не только «Теслы» — акции одного из крупнейших производителей «классических» автомобилей, компании Ford, подешевели на 6,9%.

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