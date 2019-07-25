Нью-Йорк, США, , 18:28 — REGNUM

Фондовый рынок США проводит торги в «красной зоне» после разочаровывающих отчетов о прибыли ряда крупных компаний, 25 июля передает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones начал падать ещё 24 июля, однако индексы S&P и Nasdaq до текущего момента находились на рекордных значениях. Теперь снижаются и они.

Через час после открытия Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 146,27 пункта (0,54%), до 27 123,70 пункта, индекс S&P 500 снизился на 15,93 пункта (0,53%), до 3003,63 пункта, индекс Nasdaq снизился на 70,54 пункта (0,85%), до 8 250,97 пункта.

До публикации 24 июля квартальных отчетов таких компаний, как Boeing и Caterpillar, рынок не верил пессимистичным прогнозам МВФ и уже привык к торговой войне США и Китая.

25 июля к негативу добавилось падение акций Ford Motor и Tesla, а также комментарии главы ЕЦБ Марио Драги о мировой денежно-кредитной политике, которые не обнадежили инвесторов.

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