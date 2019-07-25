Москва, , 18:51 — REGNUM

В первом квартале 2019 года число ломбардов в России сократилось на 263 и составило 4354. Соответствующие цифры приведены в исследовании Центрального банка (ЦБ) России.

При этом объём займов, выданных ломбардами на конец первого квартала вырос до 34,6 млрд рублей, что на 6,6% больше чем в тремя месяцами ранее и на 1,3% больше, чем в первом квартале прошлого года. В то же время число заемщиков ломбардов составило 2,48 млн человек — на 3,7% больше чем в предыдущем квартале, но на 4,6% меньше чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, около 49% всех микрозаймов в первом квартале 2019 года был выдано через интернет.

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