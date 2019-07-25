Волгоград, , 18:13 — REGNUM

В Волгоградской области 6,3 тысячи человек являются участниками долевого строительства. На их деньги в регионе возводятся 132 многоквартирных дома общей площадью 1,25 млн кв.м. Большая часть из них может достраиваться по старым правилам, без применения эскроу-счетов, такая возможность предоставляется в переходный период, сообщили 25 июля в администрации Волгоградской области. В регионе работает 96 финансово-кредитных учреждений, имеющих право открывать такие счета. При этом действуют и исключения из правил.

«Застройщикам предоставляется право продолжить привлечение денежных средств дольщиков без использования счетов эскроу, если в проекте реализовано не менее 10% общей площади помещений, а степень готовности составляет не менее 30%. В случае, если застройщик взял на себя обязательство завершить проблемный объект или ведёт строительство на «компенсационных» участках, — степень готовности должна быть не менее 6%» — разъяснили в пресс-службе областной администрации.

В инспекцию Государственного жилищного надзора Волгоградской области за получением соответствующего заключения обратились застройщики 73 многоквартирных домов. Уполномоченными банками одобрены три заявки застройщиков на проектное финансирование. Между тем, по данным областных властей, в реестре обманутых дольщиков на май значилось 2509 участников, проблемными считаются 24 жилых комплекса.