Киев, , 18:07 — REGNUM

«Украина может самостоятельно, без участия Кремля, загрузить российским газом свою газотранспортную систему». Об этом 25 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов энергетический эксперт Мария Яковлева.

По ее словам, для этого правительству Украины нужно передать ГТС в управление отдельной компании, которая сможет заключать контракты на транзит газа с европейскими компаниями.

«Меня удивляет ситуация в нашей стране относительно загрузки нашей газотранспортной системы. Нам не нужны переговоры с Россией, нам не нужно никого ждать. Мы можем все сделать сами. Мы могли это сделать еще два года назад — создать независимого газового оператора газотранспортной системы, как этого требует законодательство ЕС. Именно независимый оператор ГТС должен заключить долгосрочные контракты с европейскими компаниями, которые покупают газ в России», — сказала Яковлева.

Она сообщила, что в 2020 году европейские компании смогут напрямую, без участия России, контрактировать нужные объемы поставки газа через компанию-оператор ГТС Украины.

«Сегодня весь транзит выкуплен Российской Федерацией. Со следующего года мы сможем предоставлять эту услугу не РФ, а напрямую европейским компаниям, которые транспортируют газ в свои страны», — пояснила Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренкопредложил «Газпрому» РФ забронировать транзит 60 млрд кубометров газа ежегодно на следующие 10 лет.

Так он ответил на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Кремль готов договориться о транзите газа «на экономически обоснованных и практически реализуемых условиях».

По словам Витренко, если Россия планирует провести переговоры о транзите в сентябре, то Украина готова приступить к ним немедленно. Он напомнил, что Киев вполне устраивает вариант, который на трехсторонней встрече предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.