Москва, , 18:04 — REGNUM

В течение ближайших недель российское правительство представит на рассмотрение президенту Владимиру Путину систему преференций в Арктической зоне РФ.

«Мы готовим систему преференций в Арктической зоне — она уже готова. В течение ближайших недель будет доложено президенту РФ, и будут приняты конкретные решения. Обсуждение в правительстве уже состоялось», — заявил сегодня вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по развитию Арктики.

По его словам за основу была принята система преференций, которая достаточно эффективно действует на Дальнем Востоке, но применительно к Арктике ее постарались сделать более гибкой.

Напомним, что Минвостокразвития готовит законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» с конца апреля 2019 года. Он предусматривает для инвесторов в Арктике ряд преференций, включая «дедушкину оговорку» (принцип защиты инвестора от изменения законодательства на весь период реализации проекта), режим свободной таможенной зоны и сокращенные сроки оформления грузов. Кроме того, предполагается значительно снизить налоги (например, налог на прибыль — 7%).

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Юрий Трутнев отметил, что «предложения подготовлены, согласованы практически всеми в правительстве, кроме Минфина».Ранее ИА REGNUM сообщало о том, чтоМинистерство финансов РФ вернуло в Минвостокразвития указанный законопроект на доработку.