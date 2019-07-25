Ростов-на-Дону, , 17:59 — REGNUM

Донские парламентарии считают необходимым разработать госпрограмму РФ по оздоровлению бассейна реки Дон с её притоками и Цимлянским водохранилищем. Соответствующее обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву приняли сегодня, 25 июля, депутаты Законодательного собрания Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

Тихий Дон Иван Шилов © ИА REGNUM

Народные избранники указывают на то, что от состояния водных объектов зависит обеспечение водой большинства жителей Дона, орошение посевов, работоспособность мелиоративных систем и естественных нерестилищ большинства ценных видов рыб Азово-Донского бассейна, а также соблюдение условий судоходства. В настоящее время водохозяйственная обстановка в бассейне Дона характеризуется как напряженная, что связано с пониженной до предела водностью.

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В Ростовской области ливни помогли наполнить Цимлянское водохранилище

ИА REGNUM напоминает, что проблема маловодья на Дону была одной из самых актуальных по итогам 2015 года. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил помощи правительства РФ в вопросе оздоровления Цимлянского водохранилища и его притоков. Федеральным ведомствам были даны соответствующие поручения.

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