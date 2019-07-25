Москва, , 17:51 — REGNUM

Совокупная чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) по итогам первого квартала 2019 года выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,1 млрд рублей. Об этом сообщается в исследовании, которое опубликовано на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

За этот же период собственный капитал МФО увеличился на 30,2%. На конец первого квартала 2019 года его размер составил 90 млрд рублей. Показатель рентабельности капитала МФО в целом по отрасли вырос вслед за увеличением прибыли, составив 18,5%, хотя годом ранее он составлял всего 4,6%.

В то же время в исследовании отмечено, что основной рост прибыли и рентабельности отрасли был обеспечен отдельными участниками, при этом у большинства микрофинансовых организаций эти показатели стали хуже.

Читайте ранее в этом сюжете: Долги по микрозаймам стали списывать в полтора раза чаще