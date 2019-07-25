Москва, , 17:32 — REGNUM

Объём международных резервов России по состоянию на 19 июля составил $520,3 млрд Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Меуждународные резервы страны растут уже восьмую неделю подряд. На 12 июля данный показатель составлял $519,7 млрд. Таким образом, за последнюю неделю он вырос на $0,6 млрд, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост резервов произошёл «под влиянием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированной отрицательной переоценкой».

Напомним, по состоянию на начало июля, согласно данным Банка России, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $407,62 млрд, специальные права заимствования — $6,74 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,72 млрд, монетарное золото — $100,28 млрд.