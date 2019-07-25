Москва, , 17:33 — REGNUM

Микрофинансовые организации (МФО) начинают активнее взыскивать долги самостоятельно, а не через коллекторов. Об этом сообщается в специальном исследовании, опубликованном на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

«МФО постепенно изменяют модель работы с просроченной задолженностью, более равномерно распределяя продажу долга в течение года и отдавая предпочтение самостоятельной работе с просроченной задолженностью», — отмечено в исследовании.

При этом в первом квартале 2019 года объём просроченной задолженности в общем объёме снизился с 26,5% до 25,1%. Доля же списанной задолженности выросла в полтора раза, однако в процентном отношении её показатель по-прежнему остаётся мизерным. Так доля списанных микрокредитов возросла за квартал с 0,4% до 0,7%.

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