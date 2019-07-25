Ростов-на-Дону, , 17:34 — REGNUM

Компания «Аэропорт Ростов-на-Дону» требует от Ростовского завода гражданской авиации № 412 плату за пользование аэродромом. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Ростовской области.

По мнению истца, предприятие пользовалось аэродромом с декабря 2017 года по октябрь 2018 года, несмотря на закрытие воздушной гавани. В связи с этим компания понесла расходы. Ранее завод платил около 40 тыс. рублей за каждый взлёт и посадку самолёта. Общую сумму предприятие оплатить, по некоторой информации, согласно. Но ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» требует оплатить и содержание аэродрома из расчёта 2 млн рублей в месяц.

ИА REGNUMнапоминает, что территорию старого аэропорта в Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова планируется застроить. Здесь появится новый микрорайон. Возвести планируется не только многоквартирные дома, но и объекты социальной инфраструктуры.

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