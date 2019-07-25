Пекин, , 17:25 — REGNUM

Изнуряющая жара в ряде районов Китая не смогла стимулировать рост продаж кондиционеров по всей стране, сообщает издание China Securities Journal.

Китай произвел 119,8 млн кондиционеров за первую половину 2019 года, что на 10,2% больше, чем годом ранее за тот же период, если верить данным Национального бюро статистики КНР.

Объем и стоимость розничной продажи кондиционеров с января по май, при этом упали на 7,6% и 8,8% соответственно относительно аналогичного периода 2018 года.

При этом, потребители чаще берут кондиционеры при переезде в новое жилище. Ожидается, что во втором полугодии продажи кондиционеров снизятся в связи с уменьшением инвестиций в строительства недвижимости.