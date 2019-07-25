Москва, , 17:22 — REGNUM

Средний размер займа в микрофинансовых организациях снизился на 500 рублей. Об этом сообщается в специальном исследовании на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

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Средний размер микрозайма по итогам первого квартала 2019 года, согласно данным Центробанка, составил 10,3 тысяч рублей. Тремя месяцами ранее этот показатель был 10,8 тысяч рублей.

В исследовании Центробанка отмечено, что микрофинансовые организации сохраняют достаточный запас капитала в преддверии изменений в регулировании данного рынка.

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