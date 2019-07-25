Нью-Йорк, США, , 17:04 — REGNUM

Основные индексы Уолл-стрит открылись в «красной зоне» в ответ на отчеты о снижении квартальной прибыли ряда крупных корпораций, в том числе Boeing и Caterpillar, 25 июля передает агентство Reuters.

Тем не менее, спад пока является небольшим — рынок помнит о недавних рекордах S&P и Nasdaq и с надеждой ожидает новых отчетов компаний «высокотехнологичного» сектора.

На открытии торгов индекс Dow Jones упал на 22,58 пункта (0,08%), до 27 247,39 пункта, индекс S&P 500 упал на 3,30 пункта (0,11%), до 3016,26 пункта, индекс Nasdaq упал на 26,82 пункта (0,32%), до 8294,68 пункта.

Читайте также: Уолл-стрит: Dow Jones ушел в минус, S&P идёт на рекорд