Белгород, , 16:51 — REGNUM

Программу капитальных вложений на 2020 год представили в Белгородской области на совете с участием губернатора области, глав районов и руководителей профильных департаментов. Она станет самой масштабной за последние 10 лет, сообщили 25 июля в региональном департаменте строительства и транспорта.

В дороги и инженерные коммуникаций вложат 20,9 млрд рублей. Большая часть денег пойдёт на строительство дорог в микрорайонах ИЖС, ремонт и реконструкцию существующей транспортной сети региона. В объекты социальной сферы, а также в жилищное и коммунальное строительство направят 19,2 млрд рублей. Программу капвложений согласовали с отраслевыми департаментами и муниципалитетами. До конца 2019 года сформируют проектно-сметную документацию и проведут торги по объектам.

С 2017 года в Белгородской области при формировании программы капитальных вложений применяет рейтинговый подход. Сначала в муниципальных образованиях формируется реестр приоритетности, затем составляется общий перечень объектов.