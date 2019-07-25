Ростов-на-Дону, , 16:47 — REGNUM

Ввод жилых домов в Ростовской области в первом полугодии 2019 года вырос на 10,7%. Это следует из доклада, опубликованного на сайте Ростовстата 25 июля.

Так, в период с января по июнь текущего года на Дону было построено 15 тыс. 384 квартиры, общая площадь которые превысила 1191,5 тыс. кв. метров. Из них предприятиями и организациями введено 530,2 тыс. кв. метров (рост по сравнению с прошлогодним показателем составил 26%), индивидуальными застройщиками — 661,4 тыс. кв. метров (рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 0,9%).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объёмы введённого жилья увеличились в 30 муниципалитетах.

Добавим, что в настоящее время на Дону заключено более 26,6 тыс. договоров долевого участия, общая площадь объектов составляет более 3,7 тыс. кв. метров.