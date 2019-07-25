Москва, , 16:22 — REGNUM

Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 15:30 мск, евро дешевел на 54 копейки к уровню открытия — до 69,96 рубля. На текущий момент курс валюты поднялся до 70,29 рубля.

Курс доллара тем временем снизился на 33 копейки и на данный момент составляет 62,96 рубля.

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