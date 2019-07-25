Рим, , 16:18 — REGNUM

Формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла в четверг, 25 июля, выразил свое удовлетворение тем, что диалог между правительство Италии и Еврокомиссией о состоянии финансов страны развивается в позитивном ключе, передает Mediaset.

«Нет будущего вне Евросоюза», — сказал Маттарелла.

Летом 2018-го и весной 2019 года Еврокомиссия критиковала правительство Италии за чрезмерно, по мнению евробюрократов, социальные жесты (снижение налогов, снижение пенсионного возраста), отмечая, что при нынешнем уровне госдолга Италии (более 130% ВВП) это недопустимо. В Брюсселе допускали введение многомиллиардных санкций против Италии, однако в итоге стороны сумели достичь компромисса.

Власти Италии выражали намерение убедить евробюрократов, что при построении экономической политики следует руководствоваться не только арифметическими соображениями, и, одновременно с этим, что действующее правительство будет двигаться в сторону снижения госдолга.

Ожидается, что и при новом составе Еврокомиссии отношения Италии с ЕС будут сложными. Лидер самой популярной партии страны, «Лиги», вице-премьер Маттео Сальвини и новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обменялись резкими заявлениями.