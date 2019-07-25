Чебоксары, , 16:08 — REGNUM

В столице Чувашии в рамках конкурсного производства в отношении ОАО «Торговый комплекс «Николаевский» планируют продать имущество общества — земли и здания, расположенные в центре Чебоксар. Лот № 1 оценён в 196,26 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Единым лотом выставляются на продажу пять земельных участков и три здания, расположенные в Чебоксарах по улице Николаева, 14Б. Имущество находится в залоге у ПАО «Банк Санкт-Петербург». Начальная стоимость лота № 1 определена в сумме 196 266 666 рублей.

Из нежилых зданий в структуру лота входят два двухэтажных здания (площадью 6827, 9 и 1417,8 кв. метров), в том числе специализированные магазины с кафе, а также одноэтажный корпус под магазины оптовой и мелкооптовой торговли.

Общая площадь земельных участков превышает 31 тыс. кв. метров. Категория у всех одна — земли населенных пунктов. В том числе на одном из участков расположены нежилые здания и временные сооружения, не зарегистрированные в установленном порядке как объекты недвижимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 23 июня 2016 года ОАО «Торговый комплекс «Николаевский» было признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства. По данным на сентябрь 2018 года, сумма требований, установленная Арбитражным судом Чувашии и включённая в реестр кредиторов, составляла 333 314 551 рублей 83 копейки.

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