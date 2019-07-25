Брянск, , 16:07 — REGNUM

Губернатор Брянской области Александр Богомаз призвал предпринимателей не давать никому взятки и приходить к нему для разрешения конфликтных ситуаций. Это заявление глава региона сделал на VII отчетно-выборной конференции Брянской торгово-промышленной палаты, рассказали 25 июля в пресс-службе правительства Брянской области. Руководитель области считает, что коррупция уходит в низшие эшелоны власти, к «маленьким» чиновникам.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз Bryanskobl.ru

«Если кто-то у вас просит взятку, приходите ко мне! Я ваша надежда, потому что я сам знаю, что такое бизнес. У вас сегодня есть независимый губернатор. Вы можете приходить ко мне напрямую и рассказывать, если кто-то требует взятку. И завтра он будет сидеть, независимо от должности!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава области вспомнил о торгово-развлекательном центре «Тимошковых» в Брянске, который закрыли в апреле 2018 года из-за несоответствия здания нормам противопожарной безопасности и отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию. Александр Богомаз считает, что ТРЦ «крышевали», несмотря на многочисленные обращения администрации города в надзорные органы. Закрыть центр пришлось после массовых проверок в стране из-за трагедии с «Зимней вишней» в Кемерово. Владельцы здания оспаривают закрытие комплекса в суде.