Вашингтон, , 05:17 — REGNUM

Марк Цукерберг, владелец социальной сети Facebook, заявил о создании новой криптовалюты, которой смогут оперировать все пользователи его социальной сети. Пустяк ли это или серьезный вызов, обсуждает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Цукерберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В современном мире крупные корпорации обладают возможностями финансового влияния, сравнимыми с возможностями иных государств. Крупнейшей попыткой добиться официального признания собственного статуса для транснациональных корпораций были провалившиеся переговоры о трансатлантическом инвестиционном партнерстве (TTIP) между США и Европой и транстихоокеанском партнерстве (ТТР) между США со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Переговоры о ТТIP и ТТР чуть было не завершились удачей, казалось бы, — тем не менее, представители национальных государств одержали победу, исключив т.н. корпоративные трибуналы, которые давали возможность ТНК подавать иски на государства. В случае удовлетворения этих исков государства приговаривались безоговорочно исполнять наложенные штрафы, пени и корректировать внутреннее национальное законодательство. Этого американского предложения не оценили ни европейцы, ни азиаты, и TTIP/TTP было похоронено в 2015 году.

Теперь же угроза подобного маневра может явиться перед изумленными национальными государствами без всяких попыток договориться, явочным порядком и совсем в другой плоскости. Как ни странно, вскрыть национальные государства для ТНК могут криптовалюты, до сих пор являющиеся чем-то вроде неофициальных клубов любителей альтернативных экономик. Принято относиться к криптовалютам с изрядной долей иронии, сравнивая их возможности с имеющимися в распоряжении мировой экономики. Для сравнения, первые составляют всего лишь 5 млрд долларов, тогда как вторые — 80 трлн.

Бояться нечего? Как бы ни так, если за дело возьмется обеспеченный достаточным сетевым ресурсом специалист, к примеру, Марк Цукерберг со своим «Фейсбуком». Если криптовалюту введет явочным порядком широко раскрученная соцсеть с миллиардами пользователей по всему миру, последствия для национальных государств могут быть самыми плачевными.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Цукерберг задумал заменить собой все деньги мира