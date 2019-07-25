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На станции Акина в афганистанской провинции Фарьяб состоится церемония открытия 10-километрового участка железной дороги в рамках международного транспортного коридора Туркмения — Афганистан — Таджикистан, сообщает 25 июля агентство Asia-Plus.

Одновременно планируется запустить строительство участка Акина — Андхой, который также входит в транспортный коридор между Туркменией и Афганистаном. Таджикистан планирует завершить технико-экономическое обоснование своего участка до конца 2019 года.

Напомним, в ноябре 2016 года был открыт 88-километровый участок железной дороги Керки — Имамназар — Акина, который проходит по территории Туркмении. Планируется, что реализация проекта позволит оживить экономику Афганистана, так как предприниматели страны получат выход на международные рынки.

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