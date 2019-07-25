Пекин, , 15:56 — REGNUM

Китай закрыл устаревшие производства цемента общей мощностью более 70 млн тонн в год в рамках преодоления структурного дисбаланса в раздутом строительном секторе промышленности страны, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Благодаря принятым мерам суммарная прибыль цементной отрасли Китая приблизилась к 80 млрд юаней (около $11,64 млрд) в период с января по июнь 2019 года, сообщил президент информационной платформы Digital Cement Чэнь Болинь.

Спрос на цемент постепенно восстанавливается. За первое полугодие он вырос на 5%, отметил эксперт. По его словам, прогнозируется полное замедление спроса на этот материал во второй половине текущего года в связи со снижением инвестиций в реальный сектор экономики. Однако, прибыльность отрасли в 2019 году будет выше, чем в предыдущем.

В течение многих лет широкий спектр секторов промышленности, включая производство стали, цемента, алюминия, стекла переживал период серьезного перепроизводства, что крайне негативно влияло на экономический рост Поднебесной.

В результате, власти предприняли ряд мер по балансировке спроса и предложения, включая сокращение избыточных мощностей и даже стимулирование реализации излишек за рубеж путем предоставления льгот.