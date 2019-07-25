Москва, , 15:51 — REGNUM

Группа «Северсталь» завершила сделку по продаже Сортового завода Балаково Абинскому электрометаллургическому заводу. Сумма сделки составила $215 млн (около 14 млрд рублей), сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что продажа мини-завода в Балакове позволит «Северстали» сконцентрироваться на основном активе компании — Череповецком металлургическом комбинате. При этом предприятие сохранит своё присутствие на рынке сорта за счет мощностей ЧерМК.

Напомним, подписание соглашение между «Северсталью» и Абинским электрометаллургическим заводом состоялось в начале мая. Тогда в металлургической компании сообщали, что сделка завершится после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов, а также выполнения ряда других условий.

Сортовой завод Балаково» — предприятие нового поколения, выпускает продукцию для строительной отрасли. Специализируется на выплавке высококачественной стали и производстве сортового проката. Мощность предприятия составляет 1 млн тонн продукции в год.

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