Воронеж, , 15:45 — REGNUM

За первые пять месяцев 2019 года в Воронеже было продано 5083 новых автомобиля, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. Об этом 25 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Первое место по популярности среди автолюбителей Воронежа, как и во многих других крупных городах России, занимает марка Lada. Ей принадлежит почти треть местного рынка — 31,1% от всего объема.

На втором месте расположились машины корейского бренда Hyundai. Доля рынка этой автокомпании в Воронеже составляет 14,3%. Тройку лидеров замыкает KIA с результатом 8,7%. Суммарно, эти три бренда занимают 54,1% воронежского авторынка.

Напомним, что в январе-мае 2019 года самое сильное снижение продаж новых авто среди городов-миллионников произошло в Казани. Там падение составило 15% по сравнению с предыдущим годом.

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