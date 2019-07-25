Нанкин, Китай, , 15:42 — REGNUM

Евросоюз потеснил США с места крупнейшего торгового партнера китайской провинции Цзянсу на востоке страны, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

По данным местного департамента коммерции, за первую половину 2019 года внешняя торговля провинции выросла на 1,3% до 2,07 трлн юаней ($301,1 млрд). Торговля региона с Евросоюзом и США достигла отметки 356,58 млрд юаней и 299,92 млрд юаней соответственно за первое полугодие. Не исключено, что в этом сыграли свою роль торговые войны США против Китая.

При этом инвестиции в провинцию со стороны Евросоюза продолжают расти. Фактическое использование иностранных инвестиций из Германии и Великобритании провинцией увеличилось на 23,3% и 99,9% соответственно.

Согласно статистике таможни столицы региона, города Нанкина, торговля Цзянсу со странами Евросоюза, АСЕАН, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока увеличилась на 8,6%, 12,9%, 10,1%, 6% и 4,6% соответственно за первую половину 2019 года.

Торговля со странами-участницами инфраструктурной инициативы «Нового шелкового пути» увеличилась на 10,8% до 506,19 млрд юаней за указанный ранее срок.

Как сообщало ИА REGNUM, торговля между провинцией Гуандун в Китае и странами региона Центральной и Восточной Европы взлетела на 15,2% за первую половину 2019 года.

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