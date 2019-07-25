Киев, , 15:35 — REGNUM

Крупные поставщики дизельного топлива отказываются завозить его на Украину трубопроводным транспортом из России из-за новой пошлины, введенной Киевом.

Об этом сегодня, 25 июля, заявил украинский эксперт топливаного рынка Сергей Куюн, передает корреспондент ИА REGNUM .

Напомним, что 18 июля представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что правительство Гройсмана ввело специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа с поэтапным повышением в августе и октябре. Эксперты подсчитали, что таким образом цена на дизельное топливо с 1 августа поднимется на 700−750 гривен/тонна.

«По моей информации, пока на август график прокачки по трубе 0 (ноль). Но труба останавливается не по причине отказа россиян, а из-за нежелания клиентов покупать российский ресурс, который с 1 августа подорожает», — комментирует Куюн.

По его информации, сразу 3 крупных импортера Украины подтвердили, что на август отказались от импорта дизеля трубопроводным транспортом.

Эксперт утверждает, что проблем из-за этого в принципе не предвидится — «есть время на поиски как в Беларуси, так и на юге, где скопились большие запасы».

Также Куюн отмечает, что можно закупать дизель и в России, но доставлять по железной дороге, а не через трубопровод.

В завершение эксперт подчеркивает, что импорт трубопроводным транспортом возобновится во второй половине августа, поскольку «рынок на пороге сезонного пика потребления».

ИА REGNUMотмечает, что в общем рост рынка дизельного топлива на Украине за первое полугодие составил 8,2%.