Чебоксары, , 15:31 — REGNUM

В Чувашии назвали победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Среди восьми муниципальных образований распределено 1,2 млн рублей. Соответствующее постановление о распределении трансфертов подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По два победителя определены в четырёх номинациях. Занявшие первые места получат 180 тыс. рублей из республиканского бюджета, за второе призовое место — 120 тыс. рублей. В двух номинациях победу одержали город Чебоксары и село Порецкое.

За лучшую градостроительную политику, обеспечение «благоприятной среды жизнедеятельности населения» и развитие ЖКХ будут награждены трансфертами посёлок Вурнары и село Порецкое. В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» победителями признаны Чебоксары и Большесундырское сельское поселение Моргаушского района. Чебоксары и Сугайкасинское сельское поселение Канашского района отмечены в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах». За «укрепление межнационального мира и согласия» будут поощрены город Марпосад и село Порецкое.

Отметим, что данные муниципалитеты является победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика-2019».