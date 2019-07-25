Тюмень, , 15:28 — REGNUM

В Тюменской области установлен прожиточный минимум на второй кварта 2019 года. В расчёте на душу населения он составил 11 449 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ на сайте регионального правительства.

Прожиточный минимум по отдельным категориям населения за второй квартал 2019 года составил для трудоспособного населения — 12 069 рублей; для детей — 11 632 рубля; для пенсионеров — 9 204 рубля.

Увеличение прожиточного минимума в расчёте на душу население по сравнению с первым кварталом 2019 года составило 500 рублей.