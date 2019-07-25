Пекин, , 15:23 — REGNUM

Производство и продажи автомобилей в Китае, как ожидается, должны выйти из пике уже во второй половине 2019 года, сообщает 25 июля издание China Securities Journal.

Продажи пассажирских автомобилей в Китае увеличились на 4,9% в июне 2019 года относительно того же месяца годом ранее до 1,8 млн единиц, прервав череду падений на протяжение 12 последовательных месяцев, сообщили в Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

Общие продажи пассажирских автомобилей упали на 9,3% за первую половину 2019 года до отметки 9,95 млн единиц относительно того же периода 2018 года.

Однако, уже с августа в ассоциации прогнозируют рост продаж автомобилей благодаря принятым мерам стимуляции спроса, которые должны дать долгосрочный эффект.

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