Тольятти, Самарская область, , 15:21 — REGNUM

Тольяттинское автопредприятие «АвтоВАЗ» с 1 августа планирует изменить рекомендованные розничные цены на все, представленные в России, модели Lada. Соответствующее уведомление компания разослала руководителям дилерских центров.

При этом в тексте письма не уточняется, каким образом изменятся цены — в сторону увеличения, или в сторону снижения, сообщает Lada.online.

«В соответствии с условиями дилерского договора, с 1 августа 2019 года будут пересмотрены цены в соответствии с новым ценником на поставленные и неоплаченные автомобили», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июля «АвтоВАЗ» поднимал цены на все модификации автомобилей Lada Vesta и Lada Granta, исключая версии Cross.

По всем моделям рост стоимости составил 5 тыс. рублей.

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