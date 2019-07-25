Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM

Две трети свердловских коммерческих компаний, обращавшихся за поддержкой в Центр поддержки экспорта, выделяют Казахстан и Узбекистан как ключевые экспортные рынки. Об этом заявил глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе организации.

По словам Суллы, в 2018 году в Центр обратились 581 организация, две трети которых особо выделили казахстанский и узбекистанский рынки сбыта.

Также в ушедшем году 16 компаний довели до подписи 32 контракта в указанных странах. Это удалось благодаря Центру поддержки экспорта, добавил руководитель.

Напомним, 25 июля в Екатеринбурге проходил форум «Казахстан — Узбекистан: перспективные рынки для бизнеса». На мероприятии уральских предпринимателей нацелили на экспорт в среднеазиатские страны.

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