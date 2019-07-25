Уссурийск, Приморский край, , 15:11 — REGNUM

Предприятие по выпуску плит OSB и фанеры запустил резидент свободного порта Владивосток в приморском Уссурийске, сообщает 25 июля пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Стоимость проекта составила 154,5 млн рублей. В производственном здании площадью 7000 квадратных метров разместились три цеха — фанерный, ремонтный и транспортный, — а также лесосклад, производство опалубки, OSB и фанеры. Отмечается, что для нужд производства компания использует низкосортную и мало востребованную древесину, кряж, завезенный из лесохозяйств Приморья.

Как пояснил представитель компании-резидента, решение о создании производства в Приморье было принято ввиду того, что ранее фанера и OSB поставлялась преимущественно из соседнего Китая.

Отмечается, что ежегодно компания планирует производить 35 000 кв. метров OSB плит и другой продукции. Запуск производства позволил создать в Уссурийске восемь рабочих мест, число которых постепенно будет увеличено до 167.

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