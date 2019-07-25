Смоленск, , 15:10 — REGNUM

Около трех тысяч жителей Смоленска остались без холодной воды из-за аварии 25 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария произошла в Промышленном районе Смоленска — в районе дома №112 по улице Попова зафиксирована течь из-под земли. Без воды остались жители восьми десятиэтажных жилых домов по улице Попова — всего в них проживают 2 тыс. 899 человек. Пока ведутся аварийные работы, воду обещают подвозить по заявкам жителей.

Напомним, в начале июля из-за крупной коммунальной аварии в Смоленске без воды остались около 113 тысяч человек.