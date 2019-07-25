Вильнюс, , 15:09 — REGNUM

Литовский оператор передачи природного газа Amber Grid сегодня, 25 июля, подписал с польской компанией Izostal контракт на поставки труб для газопровода GIPL, который должен будет соединить Литву и Польшу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В компании отмечают, что сумма контракта составляет 31,9 млн евро. Проект газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) самый крупный инфраструктурный проект газовой отрасли в Прибалтике. Общая стоимость проекта — 550 млн евро. Проект создавался для получения альтернативы российскому газу от Газпрома. Считается, что после соединения появится единый газовый рынок Польши, стран Прибалтики и Финляндии.