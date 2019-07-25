Сеул, , 15:08 — REGNUM

Представители малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи намерены сотрудничать с компанией Google, чтобы продвинуть стартапы на международный рынок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Google

По данным источников, представители министерства совместно с представителями американской транснациональной компании Google отобрали 60 южнокорейских стартапов (36 игровых и 24 не игровых компаний) для участие в совместном проекте.

Известно, что отобранные компании получат финансовую и маркетинговую поддержку, а также поддержку в сфере продаж.

На данный проект министерства малого, среднего и венчурного бизнеса Южной Кореи выделит 18,5 млрд вон (~$15,65 млн), а компания Google — 12 млрд вон (~$10,15 млн).

В рамках данного проекта компаниям-участницам предоставят до 700 млн вон (~$592 500) на покрытие расходов, а также представители Google проведут с представителями каждой компании индивидуальные тренинги и семинары.