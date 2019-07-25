Белгород, , 15:02 — REGNUM

Рост регистрации договоров долевого участия отметили в Управлении Росреестра по Белгородской области. В ведомстве полагают, что это связано с переходом в июле 2019 года на новую схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов, сообщили 25 июля в пресс-службе регионального Управления.

На рынке жилой недвижимости во втором квартале 2019 года зарегистрировано 519 договоров, тогда как за январь-март было заключено 351 соглашение. В сфере нежилого имущества зафиксировано 85 договоров, а в первом квартале этого года всего 25.

Всего с начала года в белгородском Росреестре зарегистрировано 991 договоров долевого участия, это на 35% больше, чем за первое полугодие 2018 года. Физические лица оформили права собственности на объекты долевого строительства 1093 раза, юридические — 126.