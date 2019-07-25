Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM

Свердловский арбитражный суд прекратил дело о банкротстве аптечной группы компаний «Радуга» после выплаты необходимой суммы кредитору. Документация размещена на сайте арбитража.

Производство завершили после того, как представители «Радуги» кредитору — предпринимателю Владимиру Титову — выплатили долги в 174 млн рублей. Титов был компаньоном нынешних владельцев компании — депутата свердловского заксобрания Алексея Серебренникова (владеет 95% уставного капитала) и Анны Клеменко (5%).

Именно Клеменко и выплатила долги компании.

Наблюдение в отношении «Радуги» ввели по заявлению Титова из-за указанной задолженности.

Напомним, в 2017 году обанкротилась уральская сеть аптек «Классика». Заявление о банкротстве подал сам гендиректор компании

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