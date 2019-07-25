Шанхай, Китай, , 14:54 — REGNUM

Банк Шанхая, являющийся городским коммерческим банком Китая, отчитался о 14% росте чистой прибыли за первую половину 2019 года, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

За указанный период была получена чистая прибыль от чистого кредитора в размере 10,7 млрд юаней (около $1,56 млрд). Доходы от бизнеса составили 25,2 млрд юаней, что на 27,35% выше, чем за указанным период годом ранее.

При этом, коэффициент плохих кредитов упал на 0,01 процентный пункт с марта текущего года до 1,18% на конец июня текущего года. При этом совокупный объем активов достиг 2,16 трлн юаней, что на 6,75% больше, чем на конец 2018 года.