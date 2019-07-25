Тюмень, , 15:11 — REGNUM

В Тюменской области за первое полугодие 2019 года прокуратурой региона на принудительное взыскание задолженности по зарплате направлено в суд 1208 заявлений от работников с требованиями на сумму свыше 33 млн рублей. Об этом сообщил и.о. прокурора области Руфат Биктимеров на расширенной коллегии 24 июля.

Более 340 лиц, виновных в нарушении конституционных прав граждан на оплату труда, понесли дисциплинарную и административную ответственность. Два руководителя предприятия были лишены занимаемых должностей.

В результате вмешательства прокуратуры Тюменской области в регионе за первое полугодие 2019 года погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 460 млн рублей. На сегодня официальная задолженность в регионе по зарплате отсутствует.