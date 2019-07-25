Гуанчжоу, Китай, , 14:45 — REGNUM

Торговля между провинцией Гуандун на юге Китая и 17 странами Центральной и Восточной Европы (CEEC) взлетела на 15,2% за первую половину 2019 года относительно того же периода годом ранее, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Торговля между Гуандуном и CEEC за указанный период достигла 61,1 млрд юаней (около $8,9 млрд). На экспорт из Гуандуна в CEEC пришлось 55,2 млрд юаней, а на импорт — 5,9 млрд юаней, что, в свою очередь, на 15,4% и 14,1% выше соответственно. Польша, Венгрия, Чехия и Греция стали четырьмя крупнейшими партнерами провинции среди стран CEEC.

Механическая и электронная продукция заняла порядка 80% от общего экспорта провинции Гуандун в страны указанного региона с января по июнь текущего года.

Среди них мобильные телефоны и компьютерное оборудование были самыми популярными позициями при общем объеме экспорта 4,5 млрд юаней и 2,3 млрд юаней соответственно. А это, в свою очередь, означает рост на 22,6% и 26,3% соответственно относительно первого полугодия 2018 года.

Электронные компоненты, еда и косметика, в свою очередь, стали основными товарами, импортируемыми провинцией Гуандун за тот же период.

Отметим, что Гуандун и целый ряд прочих регионов Китая наблюдает рост торговли со странами Центральной и Восточной Европы в последние годы. Греция с 2019 года официально стала полноценным членом механизма сотрудничества Китай — CEEC, в связи с чем формат сотрудничества 16+1 преобразовался в формат 17+1.