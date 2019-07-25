Пекин, , 14:22 — REGNUM

Согласно официальным данным, большинство производственных товаров, отслеживаемых правительством, имели более низки цены во второй декаде июля относительно первой, сообщат 24 июля агентство Синьхуа.

Среди 50 основных товаров, отслеживаемых правительством Китая, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и ряд химикатов, 27 позиций падали в цене за указанный период. Еще 14 позиций имели более высокие цены относительно предыдущего учетного периода и девять позиций имели неизменную цену, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Цены на химикаты и стальные трубы падали, в то время как живые свиньи и бензин росли в цене, отметили в бюро.

Отметим, что такие замеры проводятся властями Китая каждые десять дней и основываются на данных почти 1,7 тыс. оптовых закупщиков и продавцов в 24 регионах Поднебесной уровня провинций.