Джакарта, , 14:24 — REGNUM

Представители Hyundai Motor посетили Индонезию в рамках командировки по Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 25 июля в первой половине дня старший вице-президент компании Чон Ы Сон встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо с целью обсудить возможные аспекты сотрудничества.

Известно, что на встрече также присутствовали министр промышленности Аирланга Хартарто и глава координационного совета по инвестициям Томас Лембонг.

Как сообщили представители компании, Hyundai Motor планирует построить завод по производству автомобилей в Индонезии.

Известно, что президент Индонезии Джоко Видодо отметил успех и популярность южнокорейской компании на мировом рынке, а также сообщил, что сделает все возможное для продвижения Hyundai на рынок Индонезии.