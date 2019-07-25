Джакарта, 25 июля 2019, 14:24 — REGNUM
Представители Hyundai Motor посетили Индонезию в рамках командировки по Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.
По их словам, 25 июля в первой половине дня старший вице-президент компании Чон Ы Сон встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо с целью обсудить возможные аспекты сотрудничества.
Известно, что на встрече также присутствовали министр промышленности Аирланга Хартарто и глава координационного совета по инвестициям Томас Лембонг.
Как сообщили представители компании, Hyundai Motor планирует построить завод по производству автомобилей в Индонезии.
Известно, что президент Индонезии Джоко Видодо отметил успех и популярность южнокорейской компании на мировом рынке, а также сообщил, что сделает все возможное для продвижения Hyundai на рынок Индонезии.