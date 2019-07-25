Ханчжоу, Китай, , 14:16 — REGNUM

Грузооборот самого заряженного в Китае порта Нинбо Чжоушань за первую половину 2019 года вырос на 5,5% до отметки 557,96 млн тонн, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Порт Нинбо Чжоушань Scio.gov.cn

Контейнерные перевозки в порту, расположенном в провинции Чжэцзян на востоке страны, достигли 13,91 млн единиц за указанный период, что на 4,7% больше, чем годом ранее, если верить статистике Министерства транспорта. Таким образом порт занял второе место по этому показателю после Шанхая.

Оборот контейнеров со странами «Нового шелкового пути» достиг 40% от общего. В то время как этот показатель со странами Юго-Восточной Азии и со странами Средиземного моря вырос на 41% и 15,8% соответственно.

В 2018 году порт достиг товарооборота более 1 млрд тонн второй год подряд, став единственным в мире портом, достигшим столь внушительного показателя. Годовой оборот контейнеров превысил 26 млн единиц, став третьим портом мира по этому показателю.