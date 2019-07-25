Москва, , 14:15 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил некоторые специальные экономические меры в отношении Турции. Соответсвующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В частности, министерству иностранных дел РФ поручено направить Турции уведомление о частичном возобновлении действия соглашения двух стран об условиях взаимных поездок граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие ВВС преднамеренно сбили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Экипаж успел катапультироваться, но огнем террористов с земли был убит пилот Олег Пешков.

Эти агрессивные действия Анкары привели к резкому обострению российско-турецких отношений. Москва ввела санкции против Турции, которая долгое время не хотела извиняться и выплачивать компенсации.

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